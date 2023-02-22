Бензин подорожал до максимума за полгода

Оптовая стоимость бензина на СПбМТСБ выросла до максимума с сентября 2022 года

Оптовая стоимость бензина Аи-92 в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) выросла на 2,8 процента, превысив 41 тысячу рублей за тонну, что стало максимумом за полгода. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Бензин Аи-95 прибавил в цене 2,75 процента, вплотную подойдя к 45 тысячам за тонну, что соответствует ценам сентября 2022 года. Летнее дизельное топливо подорожало на процент (до 46,48 тысячи рублей за тонну), межсезонное — на 1,8 процента (46,87 тысячи), а зимнее — на 2,3 процента (47,54 тысячи).

На 30 процентов подорожали сжиженные углеводородные газы (СУГ), до 9,42 тысячи рублей за тонну, однако цены на них по-прежнему находятся на рекордно низких уровнях. Выше 10 тысяч рублей стоимость СУГ не поднималась с декабря.

Ранее вице-премьер Александр Новак рассказал, что с марта Россия добровольно ограничивает добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с планами нефтяных компаний, отмечали, что сокращение будет исполнено за счет падения переработки.

Поводом для сокращения стали западные санкции против российской нефти, введенные 5 декабря, и российских нефтепродуктов, которые вступили в силу 5 февраля. Эмбарго Евросоюза вынуждает российские компании искать другие рынки сбыта, причем в случае нефтепродуктов проблема усложняется тем, что Китай и Индия имеют собственные мощности для переработки.

Что касается СУГ, то цены на него в России после падения спроса в Европе демонстрируют сильную волатильность. В феврале они падали до 2,4 тысячи рублей за тонну.