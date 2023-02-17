Снижение добычи российской нефти объяснили падением переработки

«Ведомости»: снижение добычи российской нефти не повлияет на поставки за рубеж

Анонсированное вице-премьером России Александром Новаком мартовское снижение добычи российской нефти на 500 тысяч баррелей в сутки не повлияет на поставки за рубеж, речь пойдет о падении объемов переработки внутри страны. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с планами компаний, пишут «Ведомости».

По их данным, меньшая загруженность российских нефтеперерабатывающих заводов приведет к сокращению экспорта нефтепродуктов, в отношении которых 5 февраля вступили в силу западные санкции — эмбарго Евросоюза и потолок цен.

Собеседник издания указал, что, согласно статистике Минэнерго, переработка нефти уже в январе снизилась на четыре процента по сравнению с декабрем прошлого года. Текущие санкции привели к тому, что рынки сбыта для всех объемов, которые могут произвести российские предприятия, отсутствуют. С другой стороны, объяснил он, некоторое количество российских скважин при текущих ценах на нефть имеют слишком низкую рентабельность, так что сокращение добычи логично.

Источник, знакомый с данными трейдеров, не исключает, что снижение добычи весной 2023 года будет сравнимо с показателями годичной давности. Тогда в марте и апреле она сократилась на миллион баррелей в сутки, но затем перешла к восстановлению.

Российские компании попробуют переориентировать поставки дизельного топливо и других нефтепродуктов с европейского рынка на Латинскую Америку и Северную Африку. Впрочем, отмечают эксперты, сделать это будет сложнее, чем с сырой нефтью. Китай и Индия, имеющие значительные мощности по переработке, захотят скорее увеличить закупки сырья, готовые нефтепродукты им не нужны. Кроме того, проблемы с танкерным флотом в случае нефтепродуктов выглядят более серьезно, чем в случае с нефтью.

Ранее глава отдела нефтяной промышленности и рынков Международного энергетического агентства (МЭА) Торил Босони указала, что западные санкции в отношении российской нефти пока выглядят эффективными. Она подчеркнула, что никто не хотел заставить Россию резко сократить поставки, чтобы не повредить мировому рынку. Главной целью было снижение цен на российскую нефть и, соответственно, доходов Москвы. При этом эксперт не увидела опасности снижения добычи, по словам Босони, этот уровень уже заложен в прогнозы.

Эмбарго Евросоюза и потолок цен на морские поставки российской нефти на уровне 60 долларов за баррель вступили в силу 5 декабря прошлого года. С того момента стоимость основного российского экспортного сорта Urals находится на уровне 50 долларов за баррель при ценах на эталонный сорт Brent в районе 85 долларов, то есть дисконт превышает 30 долларов за баррель.