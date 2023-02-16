Санкции против российской нефти признали эффективными

МЭА признало санкции против российской нефти работающими эффективно

Санкции против российской нефтяной промышленности действуют эффективно, устойчивые объемы добычи и экспорта могут удивлять, но основная задача европейского эмбарго и потолка цен выполняется. Об этом в комментарии американскому телеканалу CNBC заявила глава отдела нефтяной промышленности и рынков Международного энергетического агентства (МЭА) Торил Босони.

По ее словам, Москва действительно сумела перенаправить поставки большей части нефти на новые рынки в Азии. Китай, Индия и Турция частично компенсировали потерю европейского рынка, так что чистая добыча нефти в январе снизилась всего на 160 тысяч баррелей в сутки по сравнению с прошлым годом.

Вместе с тем Босони напомнила, что авторы санкций и не собирались убирать российскую нефть с рынка. Напротив, они пытались избежать дефицита и в то же время существенно ограничить нефтяные доходы Кремля. Как видно на третий месяц действия потолка цен, предпринятые механизмы работают, отметила она.

Налоговые поступления от нефтяной промышленности в российский бюджет снизились в январе на 48 процентов по сравнению с прошлым годом, а общий экспортный доход — на 36 процентов. При этом представитель МЭА предположила, что перенаправить на другие рынки нефтепродукты, в отношении которых санкции вступили в силу 5 февраля, столь же успешно, как это произошло с нефтью, Москва не может. Такая ситуация приведет к снижению производства и, соответственно, к дополнительной потере доходов.

Босони заметила, что объявление России о сокращении добычи нефти с марта на 500 тысяч баррелей в сутки было ожидаемым. В МЭА полагают, что в ближайшие месяцы эта ситуация не сможет существенно повлиять на предложение.

Ранее глава МЭА Фатих Бирол заявил, что агентство ожидает падения добычи нефти в России к концу года на миллион баррелей в сутки. При этом в США добыча вырастет на такой же объем.