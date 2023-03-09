На Украине обвинили НАТО в неполном понимании ситуации в Артемовске
В НАТО не до конца понимают всю суть происходящего в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом пресс-секретарь восточной группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Череватый высказался в эфире украинского телемарафона.
Череватый прокомментировал заявление генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, допустившего, что в ближайшие дни Артемовск может перейти под контроль России, и предостерегшего Киев от недооценки возможностей Москвы. По его мнению, к подобным заявлениям представителей НАТО необходимо относиться с уважением, но в то же время «с пониманием того, что всей ситуации они все-таки не понимают».
Ранее военнослужащий ВСУ в интервью газете Financial Times заявил об усложняющейся с каждым днем ситуации в Артемовске. По его словам, российские войска атакуют украинские позиции со всех сторон.