В ПМР решили обратиться к Киеву за информацией по подготовке теракта в Тирасполе

В МИД ПМР решили обратиться к Украине за информацией по подготовке теракта в Тирасполе

Руководство Приднестровья решило обратиться к Украине за информацией по подготовке теракта в Тирасполе. Об этом глава МИД непризнанной Приднестровской молдавский республики (ПМР) Виталий Игнатьев заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Он сообщил, что власти ПМР также обратятся к участникам международного формата переговорного процесса по урегулированию в Приднестровье «5+2», призвав их «не допустить эскалации напряженности и обеспечить все необходимое, чтобы гарантировать мир и безопасность».

Ранее сообщалось, что в Приднестровье предотвратили попытку покушения на главу ПМР Вадима Красносельского. Согласно заявлению министерства государственной безопасности республики, задержанные готовили теракт в центре Тирасполя.