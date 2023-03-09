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04:25, 9 марта 2023Мир

В России назвали награждение Паевской из «Азова» в США прославлением нацизма

Посол Антонов назвал позором награждение в США террористки Паевской из «Азова»

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Вручение в Вашингтоне награды Юлии Паевской из националистического полка «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) является прославлением нацизма. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, передает ТАСС.

«Это позор. В голове не укладывается, что в стенах Белого дома могут чествовать нацистов. Для тех, кто не знает: Паевская с позывным Тайра — украинская террористка-головорез, чьи руки обагрены кровью стариков, женщин и детей», — указал руководитель дипмиссии.

Он предположил, что США готовы прославлять нацизм только ради того, чтобы насолить России. «Местным правящим кругам должно быть стыдно перед американскими и советскими ветеранами», — резюмировал Антонов.

В декабре 2022 года 50 стран проголосовали в Генассамблее ООН против российской резолюции по борьбе с нацизмом и осуждающей его героизацию. Среди выступивших против документа оказались США, Украина, Канада, Чехия и Польша.

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Марина Совина
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