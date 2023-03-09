Пригожин сообщил о переходе под контроль российских сил поселка у Артемовска

Населенный пункт Дубово-Василевка северо-западнее Артемовска перешел под контроль России

Село Дубово-Василевка, расположенное к северо-западу от Артемовска в ДНР, перешло под полный контроль российских сил. Об этом сообщил через Telegram-канал своей пресс-службы основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин.

«На окраинах идут бои. Вся территория населенного пункта под нами», — приводит слова Пригожина его пресс-служба.

Ранее Пригожин сообщил, что российские силы полностью взяли под контроль восточную часть Артемовска. По его словам, территории, находящиеся на востоке от реки Бахмутки, контролирует ЧВК «Вагнер».