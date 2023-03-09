Президент Путин присвоил звания гвардейских зенитной ракетной бригаде и авиационному полку

Президент России Владимир Путин присвоил почетные звания гвардейских 71-й зенитной ракетной бригаде и 226-му авиационному полку. Соответствующие указы главы государства опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

В двух указах говорится, что почетные наименования бригаде и полку присваиваются «за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества».

21 февраля глава государства присвоил почетное наименование 53-й зенитной ракетной бригаде.

Гвардейский статус получают элитные воинские формирования, которые отличились на поле боя. Гвардейские войска впервые появились в России во времена Петра I — они берут свое начало от «потешных» Семеновского и Преображенского полков. Гвардия участвовала в войне 1812 года, в Русско-японской и Первой мировой войне. Формально войска прекратили существование в 1918 году, но возродились в период Великой Отечественной войны.