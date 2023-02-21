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15:25, 21 февраля 2023Россия

Путин присвоил звание гвардейской 53-й зенитной ракетной бригаде

Путин присвоил почетное наименование «гвардейская» 53-й зенитной ракетной бригаде

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование гвардейской 53-й зенитной ракетной бригаде. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе уточняется, что бригаде присвоили почетное наименование «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях».

14 февраля присвоил звание «гвардейский» 228-му мотострелковому полку.

Гвардейский статус получают элитные воинские формирования, которые отличились на поле боя. Гвардейские войска впервые появились в России во времена Петра I — они берут свое начало от «потешных» Семеновского и Преображенского полков. Гвардия участвовала в войне 1812 года, в Русско-японской и Первой мировой войне. Формально войска прекратили существование в 1918 году, но возродились в период Великой Отечественной войны.

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Анастасия Шейкина
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