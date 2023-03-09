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15:41, 9 марта 2023Среда обитания

В России расширили условия предоставления льготной ипотеки

Мишустин: льготную ипотеку на вторичное жилье смогут брать родители детей-инвалидов

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В России расширили условия предоставления льготных ипотечных кредитов. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин, видео с его сообщением опубликовано в Telegram-канале правительства.

Теперь оформить льготную ипотеку для приобретения вторичного жилья смогут родители, воспитывающие детей-инвалидов. Воспользоваться программой такие семьи смогут в том случае, если в их регионе не ведется строительство многоквартирных домов.

«Правительство совершенствует правила предоставления таких льготных займов, чтобы больше людей решили квартирный вопрос. Прежде всего, расширяем семейную ипотеку», — отметил Мишустин. Он добавил, что средства льготной, семейной и дальневосточной ипотек можно будет направлять на приобретение готового жилья у закрытых паевых инвестиционных фондов.

В декабре в России предложили субсидировать 50 процентов от первого взноса по ипотеке для молодых семей при покупке квартиры в новостройке или на возведение частного дома. Предлагается субсидировать не более 900 тысяч рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и не более 450 тысяч в остальных регионах.

Александра Качан
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