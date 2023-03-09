Фанаты перевели Рите Дакоте десятки тысяч рублей по ее просьбе

Певица Рита Дакота в честь дня рождения получила от фанатов 13 тысяч рублей за минуту

Российская певица Рита Дакота получила от фанатов десятки тысяч рублей в подарок на день рождения. Об этом она рассказала в сторис своего Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

33-летняя знаменитость попросила у подписчиков в социальных сетях отправить ей любую сумму на банковский счет в честь праздника. Выяснилось, что всего за минуту поклонники прислали поп-исполнительнице 13 тысяч рублей. При этом блогерша отметила, что средства продолжают поступать на ее счет.

По словам Дакоты, она планирует направить эту сумму на оплату рекламы альбома ради его продвижения. Помимо этого, певица поблагодарила пользователей сети за участие в акции. «Киты меня поздравляют, кидают деньги на мой праздничный движ и ноль хейта. Вау!» — написала инфлюэнсер в сторис.

Российский автор психологических тренингов Елена Блиновская на свой прошлый день рождения также попросила подписчиков в социальных сетях отправить ей рубль на банковский счет. В августке 2021 года всего за час поклонники прислали ей в общей сложности больше миллиона рублей.