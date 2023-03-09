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13:46, 9 марта 2023Ценности

Фанаты перевели Рите Дакоте десятки тысяч рублей по ее просьбе

Певица Рита Дакота в честь дня рождения получила от фанатов 13 тысяч рублей за минуту

Кадр: @ritadakota

Российская певица Рита Дакота получила от фанатов десятки тысяч рублей в подарок на день рождения. Об этом она рассказала в сторис своего Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

33-летняя знаменитость попросила у подписчиков в социальных сетях отправить ей любую сумму на банковский счет в честь праздника. Выяснилось, что всего за минуту поклонники прислали поп-исполнительнице 13 тысяч рублей. При этом блогерша отметила, что средства продолжают поступать на ее счет.

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По словам Дакоты, она планирует направить эту сумму на оплату рекламы альбома ради его продвижения. Помимо этого, певица поблагодарила пользователей сети за участие в акции. «Киты меня поздравляют, кидают деньги на мой праздничный движ и ноль хейта. Вау!» — написала инфлюэнсер в сторис.

Российский автор психологических тренингов Елена Блиновская на свой прошлый день рождения также попросила подписчиков в социальных сетях отправить ей рубль на банковский счет. В августке 2021 года всего за час поклонники прислали ей в общей сложности больше миллиона рублей.

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Карина Черных
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