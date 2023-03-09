Стилист Рогов назвал россиянкам самый модный наряд весны

Стилист Александр Рогов назвал костюм с удлиненными шортами модным комплектом весны

Стилист Александр Рогов назвал россиянкам самый модный наряд весны 2023 года. Соответствующий пост он разместил в личном Telegram-канале.

По словам эксперта, актуальность вновь обретет костюм, состоящий из оверсайз-пиджака и удлиненных шорт, который пользовался особенной популярностью в 1990-х годах. В качестве примера инфлюэнсер привел образ актрисы Джулии Робертс из фильма «Красотка», в котором она предстала в аналогичном комплекте оранжевого цвета в сочетании с белой рубашкой.

«Важный тренд весны — костюм с шортами! Главное вдохновение — Джулия Робертс в фильме "Красотка"», — подписал Рогов публикацию, которая набрала более 23 тысяч просмотров.

В марте российская стилистка Ольга Соколенко также назвала устаревшую к весне 2023 года одежду. В текущем сезоне окажутся неактуальными бриджи-джоггеры, которые эксперт посоветовала заменить на фасон «парашюты» или изделия с накладными карманами. Также из моды выйдут куртки с мехом.