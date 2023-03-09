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05:11, 9 марта 2023Забота о себе

Беспокоящимся о проблемах с сексом после рождения ребенка женщинам дали совет

Коуч Нолан: общение позволит партнерам избежать проблем с сексом после рождения ребенка

Фото: Sylwia Bartyzel / Unsplash

Общение и откровенность партнеров друг с другом позволят им преодолеть трудности первого родительства и избежать проблем с сексом, полагает коуч по отношениям и писательница Колин Нолан. Такой совет она дала в своей колонке для издания Mirror.

К Нолан обратилась читательница, беспокоящаяся о возможных проблемах в интимной жизни после рождения ребенка. Женщина взволнована этим событием, но переживает, что оно изменит ее отношения с мужем.

Я переживаю из-за того, что ребенок будет значить для нас как для пары. У большинства моих друзей есть дети, и они всегда жалуются, что спорят со своими партнерами по поводу ухода за ними и никогда не занимаются сексом

из письма читательницы
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Читательница подчеркнула, что безумно любит своего мужа, но не знает, как он справится с отцовством, так как ни у него, ни у нее нет опыта ухода за детьми.

В ответ на ее письмо Нолан заметила, что любые перемены в жизни пугают людей, а рождение первенца — это, очевидно, новый этап в отношениях. По ее мнению, существует определенный риск, что молодые родители слишком сконцентрируются на уходе за младенцем. Чтобы избежать этого, важно находить время друг на друга, несмотря на сложности и усталость.

Общение жизненно важно для отношений. Продолжайте разговаривать с мужем, разделяйте с ним радости и трудности. Если вы чувствуете себя одинокой, переутомленной или встревоженной, следует говорить ему об этом. Вы должны быть командой

Колин Ноланписательница, коуч по отношениям

Нолан подчеркнула, первые годы жизни ребенка очень трудны для молодых родителей, но в то же время для них это «самый полезный опыт на свете». Она рекомендовала женщине постараться отвлечься от откровений друзей, больше верить в себя и в своего партнера и постараться адаптироваться к грядущим переменам, насколько это возможно.

Ранее сексолог Трэйси Кокс перечислила отталкивающие мужчин поступки женщин в постели. По ее мнению, чаще всего мужчине во время интимной близости мешает плохая гигиена партнерши. Также «убить» сексуальное влечение способны лень женщины в процессе близости и ее неприятные комментарии по поводу размера пениса.

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Наталья Обрядина
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