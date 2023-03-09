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15:26, 9 марта 2023Моя страна

В Татарстане завершилась гонка на воздушных шарах длительностью 10 часов

Стартовавшая в Нижнем Новгороде гонка на воздушных шарах завершилась в Татарстане

Фото: Наталья Бурухина / Сетевое издание «НН.ру»

В Татарстане завершилась гонка на воздушных шарах, стартовавшая в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает издание «Казанские вести».

По словам руководителя соревнований «Кубок вызова SharNN» Георгия Зименко, имена победителей станут известны к вечеру. Беспрерывный полет участников длился более 10 часов.

В гонке участвовали девять экипажей, в их числе и исключительно женская команда Виктории Аршавы и Марины Федоровой, которые установили несколько рекордов России по высоте.

«По рекордам надо смотреть, будем считать. Девочки [участницы воздушной регаты] летели на пределах рекорда. У них до этого рекорд был 360 [километров], они примерно также прилетели – 400 [километров], может что-то и будет», – сказал Зименко.

Соревнования прошли без чрезвычайных происшествий. Все команды благополучно приземлились в Татарстане. Один из экипажей достиг Нижнекамского района, еще два приземлились вблизи Лениногорского сельского поселения, другой смог долететь лишь до Апастовского района республики.

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Варвара Кошечкина
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