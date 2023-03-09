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09:46, 9 марта 2023Путешествия

Акула откусила отдыхающей руку в популярной пляжной стране

Latestly: акула откусила девушке руку на одном из пляжей Бразилии, она госпитализирована

Фото: Laura College / Unsplash

Акула откусила бразильянке руку во время отдыха на одном из пляжей Бразилии. Подробности случившегося публикует местное издание Latestly.

Уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 6 марта, на пляже Пьедаде в штате Пернамбуку на востоке популярной пляжной страны. Девушка купалась в океане, когда морской хищник напал на нее. Очевидцы помогли пострадавшей выбраться на берег, она потеряла много крови и была на грани обморока.

Когда бразильянка осознала, что произошло, с ней случилась истерика: она рыдала и кричала от боли. Находящиеся рядом отдыхающие вызвали скорую помощь, девушку госпитализировали на вертолете.

Отмечается, что купание на пляже Пьедаде запрещено из-за участившихся случаев нападения акул в этом районе. «Даже после этого некоторые люди остались в воде. Спасатели вытаскивали их оттуда», — рассказал один из свидетелей нападения.

Ранее туристам раскрыли способы избежать встречи с акулой во время пляжного отдыха, а также рассказали, как спасти себе жизнь в случае нападения. Во-первых, отдыхающим стоит отказаться от купания в глубоких каналах, которые отделяют береговую линию от песчаных отмелей, а также в местах, предназначенных для рыбалки.

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Валентина Процкова
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