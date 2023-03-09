Акула откусила отдыхающей руку в популярной пляжной стране

Latestly: акула откусила девушке руку на одном из пляжей Бразилии, она госпитализирована

Акула откусила бразильянке руку во время отдыха на одном из пляжей Бразилии. Подробности случившегося публикует местное издание Latestly.

Уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 6 марта, на пляже Пьедаде в штате Пернамбуку на востоке популярной пляжной страны. Девушка купалась в океане, когда морской хищник напал на нее. Очевидцы помогли пострадавшей выбраться на берег, она потеряла много крови и была на грани обморока.

Когда бразильянка осознала, что произошло, с ней случилась истерика: она рыдала и кричала от боли. Находящиеся рядом отдыхающие вызвали скорую помощь, девушку госпитализировали на вертолете.

Отмечается, что купание на пляже Пьедаде запрещено из-за участившихся случаев нападения акул в этом районе. «Даже после этого некоторые люди остались в воде. Спасатели вытаскивали их оттуда», — рассказал один из свидетелей нападения.

Ранее туристам раскрыли способы избежать встречи с акулой во время пляжного отдыха, а также рассказали, как спасти себе жизнь в случае нападения. Во-первых, отдыхающим стоит отказаться от купания в глубоких каналах, которые отделяют береговую линию от песчаных отмелей, а также в местах, предназначенных для рыбалки.