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14:20, 9 марта 2023Наука и техника

Стало известно о новом дешевом электромобиле Tesla

Илон Маск заявил, что Tesla занимается производством дешевого беспилотного автомобиля

Фото: Aly Song / Reuters

Компания Tesla выпустит недорогой и полностью беспилотный автомобиль. Об этом сообщает Reuters.

Руководитель американского автопроизводителя заявил, что планы создать новый недорогой электромобиль остались в силе. Журналистам агентства стало известно, что компания Илона Маска намерена заняться производством дешевого электрокара, который будет работать преимущественным образом в автономном режиме.

Маск заявил, что у инженеров корпорации есть понимание того, как создать автомобиль, стоимость сборки которого будет в два раза меньше, чем у седана Tesla Model 3. Предприниматель не стал раскрывать стоимость будущего беспилотного авто и сроки его выпуска.

Журналисты напомнили, что обещание запустить недорогой автомобиль с автопилотом Маск давал еще в январе 2020 года. Тогда руководитель Tesla отмечал, что компания сможет выпустить электрокар стоимостью до 25 тысяч долларов в течение трех лет.

В начале марте акции Tesla упали на пять процентов после объявления планов главы корпорации Илона Маска выпустить дешевый электромобиль. Стоимость ценных бумаг упала на 10,66 доллара, до 192,11 доллара.

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Андрей Ставицкий
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