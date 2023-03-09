Стало известно о новом дешевом электромобиле Tesla

Илон Маск заявил, что Tesla занимается производством дешевого беспилотного автомобиля

Компания Tesla выпустит недорогой и полностью беспилотный автомобиль. Об этом сообщает Reuters.

Руководитель американского автопроизводителя заявил, что планы создать новый недорогой электромобиль остались в силе. Журналистам агентства стало известно, что компания Илона Маска намерена заняться производством дешевого электрокара, который будет работать преимущественным образом в автономном режиме.

Маск заявил, что у инженеров корпорации есть понимание того, как создать автомобиль, стоимость сборки которого будет в два раза меньше, чем у седана Tesla Model 3. Предприниматель не стал раскрывать стоимость будущего беспилотного авто и сроки его выпуска.

Журналисты напомнили, что обещание запустить недорогой автомобиль с автопилотом Маск давал еще в январе 2020 года. Тогда руководитель Tesla отмечал, что компания сможет выпустить электрокар стоимостью до 25 тысяч долларов в течение трех лет.

В начале марте акции Tesla упали на пять процентов после объявления планов главы корпорации Илона Маска выпустить дешевый электромобиль. Стоимость ценных бумаг упала на 10,66 доллара, до 192,11 доллара.