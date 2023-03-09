Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:09, 9 марта 2023Интернет и СМИ

Вероятность возвращения TikTok в Россию в полном объеме оценили

Юрист Айрапетов допустил, что TikTok не снимет ограничения до окончания горячей фазы СВО

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Юристы Артур Айрапетов и Екатерина Нечаева оценили вероятность возвращения социальной сети TikTok в Россию в полном объеме. Свое мнение эксперты озвучили в беседе с «Лентой.ру».

«Спустя год обстоятельства, послужившие основанием для принятия сервисом спорных ограничений, не изменились, поэтому надеяться на изменения решений в TikTok также нет никаких оснований», — высказался Айрапетов. Он допустил, что платформа не снимет ограничения до окончания горячей фазы специальной военной операции (СВО).

Нечаева также отметила, что на данный момент информационная обстановка, которая и стала причиной ограничения работы TikTok, не изменилась. «Если владельцы соцсети примут решение о возвращении полного функционала, то платформа сможет продолжить работу в обычном режиме», — предположила эксперт. Разработчики сами могут блокировать нарушающую закон информацию при необходимости, добавила она.

В начале марта 2022 года соцсеть TikTok приостановила деятельность в России. Компания приняла это решение вскоре после того, как в стране был подписан закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах России и за призывы к антироссийским санкциям.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Неадекватный россиянин заперся с ребенком в квартире и обстрелял людей с балкона
В России предложили бизнесу заменить госрасходы
Жителей Подмосковья возмутила зарплата учителя физкультуры в шесть тысяч рублей
Стало известно о новых взрывах в Киеве и Кривом Роге
В Совфеде обвинили США и ЕС в желании устроить госпереворот в Грузии
Вероятность возвращения TikTok в Россию в полном объеме оценили
В Турции исключили предоставление Киеву гарантий безопасности
Бразилия возобновит визовый режим с США из-за слабой позиции на переговорах
Принц Гарри и Меган Маркл начали называть своих детей принцем и принцессой
Стало известно о прекращении ввоза серых смартфонов в Россию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.