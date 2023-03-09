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20:35, 9 марта 2023Из жизни

Питающаяся туалетной бумагой женщина рассказала о своей зависимости

Daily Star: в США женщина начала есть туалетную бумагу в детстве и не смогла остановиться

Кадр: видео TLC

47-летняя жительница американского города Чикаго, штат Иллинойс, по имени Кеша начала питаться туалетной бумагой в детстве и не смогла остановиться. О ней рассказывает Daily Star.

Женщина впервые рассказала о своей зависимости в одной из серий американского документального телесериала «Мои странные пристрастия». Кеша начала есть туалетную бумагу в шестом классе после того, как из-за некоторых обстоятельств была вынуждена переехать жить к бабушке и тете. Это травмировало девочку, и, чтобы успокоиться она начала есть туалетную бумагу. С тех пор Кеша ежедневно съедала половину рулона, что составляет около 75 листов туалетной бумаги.

Кеша носит с собой бумагу в сумке, хранит в бардачке машины и даже берет в кинотеатр, перекусывая ею во время просмотра фильма. Женщина предпочитает двухслойную туалетную бумагу. Она разделяет ее на части перед употреблением, чтобы организму было легче ее переварить. Кеша призналась, что мучается от проблем со стулом и спазмов, если съедает слишком много бумаги. «Я думаю, что испытываю тягу к этому, потому что мне нравится ощущать, как туалетная бумага касается моего языка и растворяется», — говорит она. Женщина добавила, что не считает свое пристрастие губительным, однако ее мать сравнивает его с наркотической зависимостью.

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Психиатр, приглашенный на программу, заявил, что желудок Кеши может разорваться от употребления туалетной бумаги, что приведет к летальному исходу. «Вы подвергаете свой организм риску и играете в русскую рулетку со своей жизнью», — утверждает эксперт. Врач предложил женщине заменить туалетную бумагу на влажные салфетки, которые ароматизированы и почти не перевариваются. Отмечается, что после передачи Кеша сократила потребление бумаги до двух раз в неделю.

Состояние женщины называют ксилофагией — расстройством пищевого поведения, связанным с потреблением дерева и созданных из древесины вещей. Ксилофагия является формой пикацизма — непреодолимыми желанием есть что-либо необычное и малосъедобное. Чаще всего пикацизм встречается у беременных женщин, маленьких детей и людей с нарушениями психического развития.

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Алиса Удовик
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