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14:10, 9 марта 2023Ценности

Трансгендерная дочь звезды НБА дебютировала в качестве модели

Трансгендерная дочь звезды НБА Дуэйна Уэйда дебютировала на показе бренда Miu Miu

Кадр: Sports.ru

Трансгендерная дочь звезды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), американского спортсмена Дуэйна Уэйда Зайя Уэйд дебютировала в качестве модели. Соответствующую информацию приводит Page Six.

Отмечается, что 15-летняя манекенщица появилась на показе осенне-зимней коллекции итальянского люксового бренда Miu Miu в рамках Недели моды в Париже. Девушка вышла на подиум в коричнево-зеленом костюме, который состоял из свитшота, объемного пиджака и юбки выше колена. Образ был дополнен кожаной сумкой и остроносыми туфлями на каблуках.

Шоу посетили такие знаменитости, как британская актриса и модель Миа Гот, звезда сериала «Корона» Эмма Коррин и американская телеведущая Лиза Ринна.

Ранее теннисистка Винус Уильямс посетила показ Chloe в рамках Недели моды в прозрачном платье-сетке черного цвета. В руках она держала сумку, а в качестве обуви выбрала замшевые коричневые сапоги.

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Алина Гостева
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