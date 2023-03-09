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17:03, 9 марта 2023Силовые структуры

Насмерть сбившую мать с ребенком россиянку осудили на три года колонии-поселения

Жительницу Уфы, насмерть сбившую мать с ребенком, осудили на три года колонии-поселения

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Жительницу Уфы, насмерть сбившую мать с четырехлетним ребенком на пешеходном переходе летом 2022 года, осудили на три года колонии-поселения. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Россиянка начнет отбывать наказание после того, как ее сыну исполнится 14 лет. При этом муж погибшей женщины заявил, что не имеет претензий к виновнице аварии и не хочет, чтобы ее десятимесячный сын остался без матери.

О смертельном ДТП на пересечении улиц Перовской и Авроры стало известно 27 июля прошлого года. 28-летняя жительница Тюмени на Nissan Juke насмерть сбила мать с ребенком, которые переходили дорогу на зеленый свет.

Позже она заявила, что отвлеклась на кормление грудного ребенка, и призналась, что приобрела автомобиль несколько лет назад. Штрафов от ГИБДД у нее не было.

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Елизавета Новикова
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