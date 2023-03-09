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12:01, 9 марта 2023Россия

Россиянин избил подростка за занятое место в маршрутке и попал на видео

В Новороссийске мужчина избил подростка в маршрутке за занятое место

В Новороссийске мужчина избил 16-летнего подростка за то, что он не уступал место в маршрутке. Видеозапись случившегося публикует Telegram-канал Kub Mash.

На кадрах видно, как мужчина, стоящий в маршрутке во время движения, разъяренно берет сидящего подростка за куртку и тянет его за голову. Впоследствии россиянин начинает бить его по голове и телу, в то время как другие пассажиры пытаются вытолкнуть его из маршрутки.

По данным авторов канала, на подростка напал 34-летний житель, так как школьник сидел в переполненной маршрутке в телефоне и не следил за тем, кому нужно уступать место. Пассажиры вытолкнули из транспорта агрессивного мужчину на следующей остановке.

После случившегося родители подростка написали заявление в полицию и сняли побои. У подростка после избиения были гематомы на глазу и шее, а также сломан зуб.

Ранее в Сургуте водитель избил 13-летнего подростка после снежка, брошенного в автобус, который он вел. У мальчика диагностировали ушибы лица и перелом носа.

Анастасия Шейкина
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