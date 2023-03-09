«ВКонтакте» вошла в топ генерирующих мировой интернет-трафик приложений

«ВКонтакте» вошла топ-10 приложений, генерирующих мировой интернет-трафик

Аналитическая компания Sandvine впервые включила соцсеть «ВКонтакте» в топ-10 приложений, которые генерируют мировой интернет-трафик. Об этом говорится в пресс-релизе VK, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

«ВКонтакте» заняла четвертую строчку в категории «Мобильные социальные приложения». Также она вошла в топ в категории «Социальные приложения», расположившись на девятом месте списка.

В VK отметили, что за последний год рост аудитории «ВКонтакте» усилился за счет развития ключевых продуктов. В их числе: мессенджер, платформа для видеозвонков, клипы и видео. Также росту аудитории способствовали активная работа с авторами, технологические улучшения, обновления алгоритмов рекомендаций и появление новых продуктов. К примеру, в 2022 году были запущены отдельные приложения «VK Мессенджера», «VK Клипов» и «VK Звонков».

За прошедший год команда соцсети выпустила сотни технологических обновлений, напомнил CTO «ВКонтакте» Александр Тоболь. «Мы продолжим укреплять технологическое лидерство "ВКонтакте" и запускать новые решения, чтобы пользователи могли максимально быстро получать доступ ко всем сервисам соцсети», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» запустила функцию генерации индивидуальных обложек в профилях пользователей благодаря нейросети.