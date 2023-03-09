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03:53, 9 марта 2023Россия

Стало известно о закреплении российских военных на окраинах Красногоровки

РИА Новости: российские силы начали занимать Красногоровку, откуда ВСУ обстреливают ДНР

Фото: Globallookpress.com

Российские военные начали закрепляться на окраине Красногоровки — города к северу от Авдеевки, откуда Вооруженные силы Украины (ВСУ) часто ведут обстрел Донецка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офицера с позывным Саймон.

Собеседник агентства рассказал, что по окраинам Красногоровки был нанесен удар «Градом» и «Солнцепеком». Отмечается, что комбинированное использование этих систем было применено с целью расчистить путь наступающим войскам. «На первой улице этого населенного пункта уже закрепляются ребята из 11-го полка», — указал офицер.

Также Саймон рассказал, что расчет бронебойщиков из Первого армейского корпуса Вооруженных сил России (ВС РФ) уничтожил несколько единиц бронетехники ВСУ при помощи противотанкового ракетного комплекса «Корнет» около населенного пункта Водяное в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее Минобороны России сообщило, что военнослужащие группировки «Восток» обстреляли соединения ВСУ, находящиеся близ населенных пунктов Водяное, Угледар и Новополь в ДНР, а также Щербаки и Каменское в Запорожской области. Российским военным удалось уничтожить до 80 солдат ВСУ, а также несколько единиц военной техники.

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Екатерина Подвигина
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