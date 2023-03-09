В МЧС опровергли информацию о воздушной тревоге в Москве

МЧС России: недостоверная информация о воздушной тревоге в Москве прозвучала из-за взлома

Недостоверная информация о воздушной тревоге в Москве прозвучала в эфире нескольких радиостанций и телеканалов в результате взлома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС России.

«На территории города Москвы в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. ГУ МЧС России по городу Москве сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности», — опровергли сообщение о воздушной тревоге в пресс-службе ведомства.

Ранее в марте недостоверные сообщения об угрозе ракетного авиаудара начали получать в соцсетях и мессенджерах жители Краснодарского края и других приграничных регионов. «Жителям рекомендуем проверять достоверность подобной информации на официальных ресурсах органов власти», — призвали в краевом оперштабе.

В конце февраля на нескольких российских телеканалах и радиостанциях прозвучали фейковые сообщения о воздушной тревоге. В МЧС России тогда также объяснили появления в эфире подобных сообщений взломом серверов.