Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:10, 9 марта 2023Интернет и СМИ

В МЧС опровергли информацию о воздушной тревоге в Москве

МЧС России: недостоверная информация о воздушной тревоге в Москве прозвучала из-за взлома

Фото: Egor Myznik / Unsplash

Недостоверная информация о воздушной тревоге в Москве прозвучала в эфире нескольких радиостанций и телеканалов в результате взлома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС России.

«На территории города Москвы в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. ГУ МЧС России по городу Москве сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности», — опровергли сообщение о воздушной тревоге в пресс-службе ведомства.

Ранее в марте недостоверные сообщения об угрозе ракетного авиаудара начали получать в соцсетях и мессенджерах жители Краснодарского края и других приграничных регионов. «Жителям рекомендуем проверять достоверность подобной информации на официальных ресурсах органов власти», — призвали в краевом оперштабе.

В конце февраля на нескольких российских телеканалах и радиостанциях прозвучали фейковые сообщения о воздушной тревоге. В МЧС России тогда также объяснили появления в эфире подобных сообщений взломом серверов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Кривотулова
Обсудить
Последние новости
Завершено следствие по делу обвиняемого ФСБ в госизмене основателя Group-IB
Насмерть сбившую мать с ребенком россиянку осудили на три года колонии-поселения
Названы неочевидные симптомы беременности
Стали известны подозреваемые в подготовке теракта в Приднестровье
Сокращение использования соцсетей на 15 минут в день улучшило иммунитет
Польша отказалась от передачи Украине крупной партии истребителей
Остановку транзита санкционных товаров в Россию через Турцию объяснили
Саеву обругали в сети за откровенный наряд на фото с матерью в хиджабе
Винер рассказала о приглашении российских гимнасток на международные турниры
Стало известно о задержании Михаила Шаца
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.