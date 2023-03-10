Звезда «Мажора» Аксенова заявила о желании сняться в индийском кино

Актриса Любовь Аксенова заявила о желании сняться в индийском кино

Российская актриса театра и кино, звезда сериала «Мажор» Любовь Аксенова в интервью изданию Hello заявила о желании сняться в индийском фильме.

На вопрос, нравится ли ей картины, снятые в Болливуде, Аксенова дала положительный ответ.

«Обожаю! Я бы хотела сняться в таком. Играть какую-нибудь воинственную девушку-суперагента, обязательно русскую. Индийское кино меня подкупает тем, что в Болливуде снимают все на грани: смотришь и думаешь — как такое вообще в голову прийти могло? Но при этом индийские фильмы воспринимаются легко и весело. Да, очень хотела бы в таком сыграть! Кто знает, может, у меня все впереди?» — рассказала актриса.

Звезда сериала «Мажор» добавила, что на протяжении семи лет прилетает в Индию с супругом в зимнее время года и проводит в стране несколько месяцев.

Ранее стало известно, что канадский певец Эйбел Тесфайе, более известный под псевдонимом The Weeknd, сыграет главную роль в художественном фильме, а также выступит в проекте в качестве продюсера и сценариста.