Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:40, 10 марта 2023Путешествия

Отели «все включено» в России обяжут неограниченно предоставлять алкоголь гостям

Отели «все включено» в России будут неограниченно предоставлять местный алкоголь гостям

Фото: Kelsey Chance / Unsplash

Российские отели, работающие по системе «все включено», обяжут неограниченно предоставлять гостям алкогольные напитки отечественного производства. Об этом говорится в утвержденном Росстандартом документе, с которым ознакомился ТАСС.

Отмечается, что местный алкоголь должен быть представлен в гостиницах в неограниченном количестве на шведском столе на обед и ужин. «А также в точке дополнительного питания: пиво — не менее одного вида, вино сухое или полусладкое красное или белое — не менее трех видов, крепкий алкоголь — не менее двух видов и коктейли на его основе», — пояснили в ведомстве.

Материалы по теме:
All-inclusive есть не только в Турции и Египте. В каких странах лучшие системы «все включено» и сколько они стоят?
All-inclusive есть не только в Турции и Египте.В каких странах лучшие системы «все включено» и сколько они стоят?
28 июля 2022
8 доступных россиянам теплых стран, куда можно поехать на Новый год. Как туда добраться и где отдохнуть дешевле?
8 доступных россиянам теплых стран, куда можно поехать на Новый год.Как туда добраться и где отдохнуть дешевле?
3 ноября 2022

Более того, согласно стандарту, в неограниченном количестве на шведском столе и точках дополнительного питания отдыхающим должны предоставляться безалкогольные горячие и прохладительные напитки, в частности не менее трех видов безалкогольных коктейлей.

Отмечается, что требования к предоставлению услуг «все включено» и «ультра все включено» закреплены в России впервые, нормы начнут действовать с 30 июня 2023 года.

Ранее в феврале сообщалось, что от 10 до 15 процентов отелей на российских пляжных курортах работают по системе «все включено», но не соответствуют этому уровню. Долю недотягивающих до такого стандарта гостиниц назвали в Ассоциации туроператоров России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
Президент Финляндии заявил о готовности к переговорам с Путиным
Парламент Грузии официально отозвал закон об иноагентах
Директор московской школы раскрыл подробности конфликта десятиклассников
Папа Римский назвал конфликт на Украине мировой войной
Лолита рассказала о преследованиях со стороны маньяка
Описана актуальная ситуация на российско-грузинской границе
Москвичей предупредили о рекордном мартовском снегопаде
В США призвали отказаться от американского аналога Су-57
Пьяная россиянка сбросила собаку с 14-го этажа
Россияне изменили отношение к женщинам-руководителям
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.