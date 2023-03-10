Арестович сравнил Украину с Израилем и призвал украинцев полагаться лишь на свои силы

Украина сейчас проходит тот этап, который когда-то проходил Израиль, заявил экс-советник президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович в Telegram. По его мнению, Киеву следует учесть израильский опыт в подготовке к вооруженным конфликтам.

«Главный урок, который Украина должна усвоить на примере Израиля, если мы хотим выжить и развиваться — это то, что полагаться нужно только на себя», — написал Арестович.

Он также отметил, что Киев должен стремиться не зависть от политической конъюнктуру в странах, которые его поддерживает, а все расчеты должен строить из формулы «мы одни и нам никто не поможет».

Ранее экс-советник Зеленского заявил, что страны Запада поставляют Украине большое количество техники, необходимой для преодоления рвов и рек во время наступательных операций.