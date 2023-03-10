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14:22, 10 марта 2023Силовые структуры

Россиянин избивал сожительницу и ее дочерей и получил 8,5 года колонии

В Архангельске осудили на 8,5 года мужчину за истязание сожительницы и ее маленьких детей

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Архангельске суд приговорил к 8,5 года лишения свободы 42-летнего местного жителя за истязание сожительницы и ее дочерей. Об этом в пятницу, 10 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по статье о покушении на убийство и истязании, совершенном в отношении трех лиц, в том числе в отношении двух заведомо несовершеннолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии. Мужчина будет отбывать полученный срок в колонии строгого режима.

По данным ведомства, с февраля 2021 года по февраль 2022 года пьяный фигурант регулярно избивал сожительницу и ее малолетних дочерей. Кроме того, он пытался задушить женщину, но ее спас бывший супруг, который пришел в гости, чтобы пообщаться с детьми.

Ранее стало известно, что в Иркутской области россиянин, сломавший бедро шестилетней падчерице, получил шесть лет колонии.

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Екатерина Власова
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