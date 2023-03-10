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14:20, 10 марта 2023Бывший СССР

В центре Баку произошла перестрелка

МВД Азербайджана: в перестрелке возле цирка в центре Баку пострадали три человека

Кадр: Tekegram-канал «Sputnik Азербайджан»

В столице Азербайджана Баку произошла перестрелка. В результате инцидента три человека получили ранения. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщили в Министерстве внутренних дел Азербайджана, сообщает местное агентство АПА.

Перестрелка произошла в центре города возле Бакинского государственного цирка. Согласно информации агентства, один из пострадавших — студент. Причины произошедшего, а также состояние раненых не уточняется. Предварительно, открывший огонь скрылся с места происшествия.

В МВД Азербайджана отметили, что по факту стрельбы проводят необходимые мероприятия. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что поздно вечером в четверг, 9 марта, в немецком Гамбурге произошла стрельба. В результате происшествия погибли не менее шести человек, еще восемь человек получили ранения. По данным Wetterauer Zeitung, стрельба произошла в местном центре религиозной организации «Свидетели Иеговы» (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

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Варвара Кошечкина
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