Умер обвиненный в убийстве жены актер фильма «Шоссе в никуда» Роберт Блейк

Обвиненный в убийстве актер фильма «Шоссе в никуда» Роберт Блейк умер в возрасте 89 лет

Американский киноактер Роберт Блейк умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление его племянницы Норин Остин.

Отмечается, что причиной смерти артиста стала болезнь сердца. Блейк скончался в четверг, 9 марта окружении семьи у себя дома в Лос-Анджелесе.

Роберт Блейк родился 18 сентября 1933 г года в городе Натли, штат Нью-Джерси. Он получил известность после главной роли в драме «Хладнокровное убийство» по роману Трумена Капоте. Блейк также играл в телесериале «Баррета», за участие в котором получил премию «Эмми». Последней работой актера стала роль Таинственного человека в триллере режиссера Дэвида Линча «Шоссе в никуда» 1997 года.

Творческую карьеру Блейка разрушил судебный процесс. В 2001 году его обвинили в убийстве его жены Ли Бэкли. Через четыре года артиста оправдал суд присяжных, однако его признали виновным в смерти Бэкли по гражданскому иску и обязали выплатить 30 миллионов долларов ее детям. В 2006 году Роберт Блейк объявил себя банкротом и больше никогда не снимался в кино.