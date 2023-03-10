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07:30, 10 марта 2023Путешествия

Российский тревел-блогер назвал действенный способ познакомиться со стюардессой

Блогер TravelManiac посоветовал знакомиться со стюардессами во время раздачи напитков

Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images

Российский тревел-блогер поделился лайфхаком, как во время полета обратить на себя внимание стюардессы и получить ее номер телефона. Действенный и проверенный не раз способ он назвал в личном блоге TravelManiac на платформе «Дзен».

По словам россиянина, самое главное, чтобы у девушки возник ответный интерес — мужчина пояснил, что пассажиры самолета часто пытаются познакомиться с бортпроводницами, поэтому для членов экипажа это обычная ситуация. По совету путешественника, необходимо дождаться раздачи напитков на борту и на вопрос понравившейся стюардессы о предпочтениях попросить по одному стакану каждой имеющейся позиции.

«Вообще все напитки, которые у них есть — все соки, воду с газом и без газа, колу, спрайт, вино и что там у нее есть еще. А затем, через время, отправляйтесь в хвостовую часть салона, где стюардессы проводят большую часть своего времени, и поблагодарите за прекрасные напитки. В итоге — желанный номер телефона», — рассказал блогер.

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В конце путешественник добавил, что потом по телефону следует обязательно позвонить и назначить девушке встречу. «Заднюю давать уже нельзя!» — подытожил мужчина.

Ранее в марте этот же россиянин поделился лайфхаком, как не попасть на самые неудобные места в самолете. Блогер посоветовал проходить онлайн-регистрацию за сутки до вылета или раньше приезжать в аэропорт на регистрацию.

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Дарья Рыбак
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