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14:43, 10 марта 2023Россия

Пьяная россиянка поехала в детсад за ребенком, устроила ДТП и попала на видео

В Казани пьяная мать поехала в детсад за ребенком, устроила ДТП и попала на видео

В Татарстане пьяная женщина поехала за ребенком в детский сад, устроила ДТП и попала на видео. Кадры в пятницу, 10 марта, публикует Telegram-канал «Казань Media».

Инцидент произошел в поселке Салмачи, который входит в состав Казани. На записи видно, как автомобиль Hyundai, за рулем которого была нетрезвая россиянка, врезается в машину на встречной полосе. Транспортное средство отбросило назад, и оно врезалось в белую машину, стоящую позади.

Сообщается, что в результате аварии пострадала женщина и двое детей, они госпитализированы. Сама виновница аварии рассказала, что направлялась в детсад.

Летом 2022 года жительница Уфы за рулем кроссовера перепутала педали, нажав на газ вместо тормоза и насмерть сбила женщину с шестилетним ребенком на пересечении улиц Перовской и Авроры.

Евгения Куликова
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