Экономист Беляев назвал правильным разъяснение чат-бота ChatGPT о лидерстве доллара

Разъяснение чат-бота ChatGPT относительно того, почему доллар занимает лидирующие позиции среди мировых валют, является правильным, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. При этом специалист раскритиковал ответы нейросети о будущем курса и поделился собственным прогнозом. Высказывания искусственного интеллекта специалист оценил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее чат-бот ChatGPT, отвечая на вопрос РИА Новости, объяснил лидирующие позиции доллара высокой ликвидностью валюты и объемом экономики США. В то же время нейросеть отказалась делать прогноз по поводу курса рубля к доллару, отметив, что на это влияет множество факторов: макроэкономические события, политические изменения, мировые тренды и другие.

Комментируя названные чат-ботом причины лидерства доллара, Беляев обозначил, что нейросеть приходит к решению, исследуя массив публикуемой в интернете информации. Кроме того, по его словам, она выбирает оттуда сведения, учитывая глубину и логику аргументации.

В данном случае это довольно простой ответ — факторы двухкомпонентные, которые приводят к такому выводу. Фактически это классический вывод и анализ, который есть в любом нормальном учебнике по валютным отношениям Михаил Беляев экономист

А что с курсом

Тем не менее, по его мнению, искусственный интеллект пока имеет пределы, так как не может приходить к таким же верным выводам, когда требуется учитывать менее очевидные факторы и причины. Особенно плохо он предсказывает смену тренда, убежден аналитик.

Говоря о будущем курса, он вывернулся, хотя на самом деле мы понимаем, что несущая конструкция — это все-таки макроэкономические факторы, а они в известной мере предсказуемы Михаил Беляев экономист

Беляев полагает, что нейросеть путает конъюнктурные колебания и тренды. «Для трейдеров важны краткосрочные колебания, видимо, он начитался этих статей, а мы, макроэкономисты, все-таки видим тренд на 2-3 месяца вперед, его можно выстроить. Я, например, стою на том, что в течение марта доллар останется на уровне 76 рублей, а в апреле уже может начать тестировать 77», — подытожил собеседник «Ленты.ру».

Ранее чат-бот ChatGPT предсказал будущее российской экономики. В частности, она способна справиться с вызовами, в том числе благодаря значительному запасу природных ресурсов, ответила на запрос журналистов нейросеть.

В феврале СМИ сообщали, что на волне «ChatGPT-мании» в Китае стремительно растет стоимость акций компаний, связанных с технологиями искусственного интеллекта. Всего за несколько месяцев после запуска ChatGPT, способного по запросу генерировать статьи, эссе и даже поэзию, приложение стало самым быстрорастущим в истории.