Российская модель ответила на шутку Илона Маска словами «человек-мемчик»

Модель из Дедовска Дарья Лефлер ответила Илону Маску после шутки на фото с медведем

Российская модель Дарья Лефлер ответила на шутку американского бизнесмена Илона Маска словами «человек-мемчик». Соответствующий материал появился на сайте телеканала «360».

Отмечается, что предприниматель разместил в своем Twitter-аккаунте снимок, на котором жительница города Дедовск обнимается с медведем. В описании к публикации Маск назвал Лефлер местоимением «оно». «Они выглядят такими милыми и плюшевыми, но любая мелочь может превратить это красивое создание в нечто настолько опасное и жестокое, что самый сильный мужчина может быть убит или искалечен на всю жизнь… Здесь вы видите, как оно обнимает медведя», — гласит подпись.

В свою очередь, манекенщица заявила, что не обижается на шутку мужчины. По ее словам, она занимается съемками с участием животных на протяжении 15 лет. При этом Лефлер отметила, что в сети присутствует огромное количество подобных фото. «Я бы не стала называть выпадом публикацию человека-мемчика у себя на странице. (...) Я думаю, Илон просто увидел мои фотографии, и ему понравились», — пояснила она.

В декабре 2021 года Илон Маск стал мемом в соцсетях из-за новой прически. Папарацци засняли предпринимателя в аэропорту Майами. На размещенных снимках запечатлены густые пряди Маска и его выбритые виски. Журналисты Daily Mail предположили, что мужчина сделал процедуру пересадки волос, так как на фотографиях 20-летней давности на его голове видны проплешины. Однако новый образ бизнесмена развеселил пользователей платформы Twitter.