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12:23, 10 марта 2023Бывший СССР

Оппозиция начала пикетировать здание МВД Молдавии

Сторонники оппозиционной партии «Шор» начали пикетировать здание МВД Молдавии в Кишиневе

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Сторонники и представители оппозиционной партии «Шор» начали пикет у зданий министерства внутренних дел (МВД) Молдавии и Апелляционной палаты республики, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии.

«Требуют справедливой юстиции, выступают против полицейского произвола, политического преследования сторонников, членов и руководства партии "Шор"... В воскресенье в Кишиневе пройдет массовая мирная акция», — сообщили в «Шор».

Накануне в Молдавии начались обыски по делу об организации массовых беспорядков. Обыски происходят накануне акции протеста оппозиции страны, которая запланирована на 12 марта.

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Алевтина Запольская
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