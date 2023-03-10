Стало известно о планах Маска построить собственный город

WSJ: Маск планирует построить собственный город на недавно приобретенной земле в Техасе

Американский миллиардер, глава Tesla и SpaceX Илон Маск планирует построить собственный город на недавно приобретенной земле недалеко от города Остин, штат Техас. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Отмечается, что предприниматель и работники его компаний описывали идею Маска как своего рода техасскую утопию вдоль реки Колорадо, где сотрудники могли бы работать и жить. Город, который хочет построить миллиардер, примыкает к строящимся в Техасе помещениям компаний Маска SpaceX и Boring Company, сообщили собеседники издания.

По данным газеты, на приобретенной предпринимателем земле уже возведена группа модульных домов, бассейн, а также спортивная зона на открытом воздухе и тренажерный зал. Один из главных помощников миллиардера президент Boring Company Стив Дэвис раскрыл еще более масштабные планы, в которые входит строительство полноценного большого города.

Согласно законодательству Техаса, заявку на регистрацию города разрешается подать только после того, как в нем будет проживать минимум 201 человек. По словам представительницы округа Бастроп, где строится предполагаемый город главы Tesla и SpaceX, администрация пока не получала заявление ни от Маска, ни от его организаций.

Ранее сообщалось, что Маск отдал 1,95 миллиарда долларов на благотворительные цели в 2022 году. Предприниматель пожертвовал почти 12 миллионов акций автогиганта неназванным благотворительным фондам в период с августа по декабрь. Маск пошел на этот шаг даже с учетом того, что ему уже пришлось продать собственные акции Tesla на 40 миллиардов долларов, чтобы профинансировать сделку по покупке Twitter и поддержать социальную сеть в условиях внутреннего кризиса.