В России в 2022 году предотвратили 64 теракта

НАК: в России в 2022 году предотвратили 64 теракта и выявили 58 террористических ячеек

В России предотвратили 64 теракта за 2022 год и выявили 68 законспирированных ячеек международных террористических организаций. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

По данным ведомства, в прошлом году значительно выросло число террористических преступлений в приграничных районах, расположенных в Центральном и Южном федеральных округах. В НАК отметили, что это связано с деятельности украинских спецслужб, работающих при поддержке западных стран.

«В условиях современных угроз Комитетом и субъектами общегосударственной системы противодействия терроризму принимаются все возможные меры по организации эффективной борьбы и профилактики терроризма», — заявили в ведомстве.

Ранее в НАК сообщили, что более 400 украинских радикалов были задержаны в пунктах пропуска через границу России.