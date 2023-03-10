Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:49, 10 марта 2023Силовые структуры

В России в 2022 году предотвратили 64 теракта

НАК: в России в 2022 году предотвратили 64 теракта и выявили 58 террористических ячеек

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В России предотвратили 64 теракта за 2022 год и выявили 68 законспирированных ячеек международных террористических организаций. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

По данным ведомства, в прошлом году значительно выросло число террористических преступлений в приграничных районах, расположенных в Центральном и Южном федеральных округах. В НАК отметили, что это связано с деятельности украинских спецслужб, работающих при поддержке западных стран.

«В условиях современных угроз Комитетом и субъектами общегосударственной системы противодействия терроризму принимаются все возможные меры по организации эффективной борьбы и профилактики терроризма», — заявили в ведомстве.

Ранее в НАК сообщили, что более 400 украинских радикалов были задержаны в пунктах пропуска через границу России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
В Новой Москве заметили четыре неопознанных летательных аппарата
Российские истребители уничтожили в воздушном бою под Донецком украинский Су-27
Минобороны заявило об уничтожении 40 бойцов ВСУ на купянском направлении
ВСУ потеряли до 120 бойцов на краснолиманском направлении
Экономика Великобритании неожиданно выросла
ВСУ потеряли более 120 человек убитыми на донецком направлении
82-летний Роберто Кавалли стал отцом в шестой раз
Составлена самая точная карта мозга насекомого
В запорожский батальон вступят добровольцы из Польши
Перечислены неочевидные признаки ненадежных друзей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.