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12:53, 10 марта 2023Забота о себе

Перечислены неочевидные признаки ненадежных друзей

На Reddit обратили внимание, что поведение в супермаркете может выдать ненадежного друга

Фото: Nguyen Dang Hoang Nhu / Unsplash

Ненадежного друга могут выдать некоторые особенности его поведения, на которые обратили внимание пользователи Reddit. Неочевидные признаки человека, которому, возможно, не стоит так сильно доверять, они перечислили в разделе AskReddit.

По словам одного из пользователей форума, поведение в супермаркете может многое рассказать о личности человека. Он посоветовал остерегаться людей, которые берут продукты из отдела заморозки, передумывают их покупать и оставляют в теплом месте, не возвращая назад.

Ничто не мешает им положить продукт назад в холодильник или морозилку, но они делают сознательный выбор оставить рыбу, сырое мясо, молоко или мороженое портиться в тепле

IdespiseGACHAgamesпользователь Reddit

Кроме того, комментаторы просят обращать внимание на то, что и как говорит человек о других людях.

Они говорят, что вы не правы, расстраиваясь из-за их дурного поведения

Practical_Internal86пользователь Reddit

Моя бывшая растеряла всех друзей. Она заводила новых и снова сжигала мосты. А еще она сплетничала и говорила гадости за спиной у всех, кого знала, включая меня

RingtailRushпользователь Reddit
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Они не умеют извиняться

tarkuspigпользователь Reddit

Ранее психиатр Арон Фридберг оценил шансы на дружбу между бывшими любовниками. По его словам, время и хороший, надежный человек рядом помогут забыть о травмирующем прошлом.

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Александра Лисица
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