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11:37, 22 декабря 2022Забота о себе

Психиатр оценил шансы на дружбу между бывшими любовниками

Психиатр Арон Фридберг рассказал, что время и хороший человек рядом помогут забыть прошлое

Фото: Molnár Bálint / Unsplash

Время и хороший, надежный человек рядом помогут забыть о травмирующем прошлом, уверен психиатр Арон Фридберг. В статье Psychology Today он оценил шансы на дружбу между бывшими любовниками.

Часто отношения меняются со временем, и их нужно принимать такими, какие они есть, а не такими, какими их хотелось бы видеть, рассказал психиатр. На примере своих пациентов он пояснил, как отношения могут трансформироваться и как научиться жить в новой реальности.

Фридберг пересказал историю 40-летней Ларисы, пять лет встречавшейся с Гилом. На приеме женщина призналась, что в отношениях ее устраивало все, и она думала, что роман будет длиться вечно. Но у мужчины были другие планы. В молодости он пережил роман с Мэри, после женился и развелся. Но общение с подругой юности не прекращал: в трудные минуты жизни он всегда звонил ей и рассказывал о случившемся.

Об этом общении он даже рассказал нынешней избраннице. Лариса не почувствовала опасности, пока ее возлюленный не признался, что Мэри понимает и ценит его больше нее. И через несколько месяцев Лариса и Гил расстались.

Гил признал, что за последний год, пока он общался с Мэри, на него нахлынуло прошлое. Он рассказал, что не может избавиться от чувств к Мэри. Ларисе же он заявил, что хочет быть с ней друзьями

Арон Фридбергпсихиатр
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Лариса призналась психиатру, что не понимает, как можно предлагать дружбу после пережитых вместе интимных моментов. «Меня это сбивает с толку. Гил ведет себя жестоко, а я чувствую себя униженной», — откровенно заявила она Фридбергу.

В подобной ситуации всякий раз, когда человек находится рядом с бывшим партнером, общее прошлое всплывает на поверхность — непрошенное и неумолимое. Поэтому переход из любовников в друзья всегда очень труден

Арон Фридбергпсихиатр

Фридберг добавил также, что друзья должны заботиться друг о друге и предоставлять друг другу поддержку: как минимум, во время общения с другом должно быть хорошо. Однако героиня его истории не ощущала комфорта рядом с бывшим любовником.

Психиатр выразил уверенность, что время является лучшим лекарством для разбитого сердца. «Возможно, Гил для Ларисы незаменим, но время и хороший, надежный человек рядом — отличное средство забыть о прошлом для нее», — подвел итог Фридберг.

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Вера Владзиевская
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