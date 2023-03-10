Отец рассказал о найденной мертвой в 400 километрах от дома 17-летней россиянке

Отец погибшей в Абакане 17-летней девушки заявил, что у нее ни с кем не было конфликтов

Отец 17-летней девушки, которую нашли мертвой под окнами 16-этажки в столице Хакасии Абакане, рассказал о дочери. Его слова приводит KP.RU.

«Ни с кем у нее конфликтов не было. Обычная девочка, в школе хорошо училась, со всеми ладила, я сам ничего не знаю еще толком. У нее в Абакане даже никого знакомого не было, никто не понимает, что она могла там делать», — заявил отец девочки.

По его словам, в последние дни она была немного расстроенной, но никому ничего не говорила. Источник издания сообщил, что у следователей была версия о ссоре россиянки с друзьями, но она не подтвердилась.

О гибели девочки стало известно в пятницу, 10 марта. Тогда ее тело нашли под окнами жилого многоэтажного дома в Абакане. Днем ранее, 9 марта, россиянка ушла из дома в населенном пункте Покровка, который находится в 400 километрах от столицы Хакасии.