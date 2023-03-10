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16:50, 10 марта 2023Из жизни

Найдены доказательства обитания манулов на самой высокой горе в мире

Cat News: американские зоологи впервые подтвердили обитание манулов на Эвересте

Фото: Unsplash

Специалисты из Общества охраны дикой природы в Бронксе, Нью-Йорк, США, впервые подтвердили факт обитания дикого кота манула на Эвересте — самой высокой горе в мире. Результаты исследования опубликованы в издании Cat News.

В 2019 году National Geographic и Rolex Perpetual Planet Everest Expedition провели самую масштабную научную экспедицию на гору в истории. В ходе экспедиции ученые собрали образцы экскрементов на высотах 5110 и 5190 метров над уровнем моря.

В результате анализа ДНК американские зоологи нашли доказательства, что на Эвересте обитают не менее двух манулов. Ареалы обитания диких котов пересекаются с территорией обитания рыжей лисы. Образцы брались на территории Национального парка Сагарматха, который является охраняемым объектом Всемирного наследия.

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В образцах помета ученые обнаружили ДНК пищух и горных ласк, которыми питаются манулы. Ученые планируют установить фотоловушки и собрать дополнительные образцы экскрементов, чтобы оценить численность, распространенность и плотность расселения манулов.

Манул, или палласов кот, является хищным млекопитающим, похожим на домашнюю кошку, но с короткими туловищем и лапами, длинным густым мехом и массой от двух до пяти килограммов. Он обитает на обширной территории в Азии, от Западного Ирана до Тибета, а общая численность популяции составляет около 58 тысяч особей, с наибольшей популяцией в Монголии. Мех манула имеет пушистую и густую текстуру, неравномерный серо-рыжеватый или охристый окрас.

Ранее сообщалось, что в шотландском лесу Клэшиндарроч заметили одного из самых крупных лесных котов в истории. Длина кота, которого окрестили «клэшиндаррочским зверем», предположительно, составляет 120 сантиметров от носа до кончика хвоста.

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Алиса Дмитриева
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