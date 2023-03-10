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07:00, 10 марта 2023Забота о себе

Женщины назвали идеальную длину пениса

The Sun: женщины назвали длину пениса в 16,2 сантиметра идеальной для секса на одну ночь

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

По мнению женщин, 16,26 сантиметра является идеальной длиной пениса для секса на одну ночь. Об этом сообщило издание The Sun.

Уролог Гордон Мьюир рассказал, что зачастую мужчины озабочены длиной пенисов намного больше, чем женщины. По его словам, сознание мужчин затуманено образами из порнофильмов, на самом же деле средний эрегированный член меньше огурца.

13,11сантиметра

средний размер пениса у жителей Великобритании (по данным 2014 года)

По данным психиатра и сексолога Кевана Уайли, 85 процентам женщин нравится размер пениса их партнера. Их больше волнует не длина полового органа, а то, как мужчина ведет себя в постели.

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45процентов

мужчин хотели бы иметь пенис большего размера

По итогам ранее проведенного опроса с участием 4700 женщин, стало ясно, что длина члена в 20,3 сантиметра является идеальной для достижения оргазма. Мужчины с 28-сантиметровыми членами могут доставить удовольствие лишь 30 процентам женщин. Такое же количество женщин достигают оргазма с партнерами, длина пениса которых равна 10,1 сантиметра.

В ходе еще одного исследования выяснилось, что для секса на одну ночь женщины довольствовались бы членом длиной 16,26 сантиметра, а для длительных отношений хотели бы мужчин с 16-сантиметровыми пенисами.

Ранее мужчина с маленьким пенисом рассказал, как доставить женщине удовольствие. Он посоветовал практиковать во время секса определенные позы.

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Алиса Дмитриева
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