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14:45, 26 февраля 2023Забота о себе

Мужчина с маленьким пенисом назвал способы доставить женщине удовольствие

Daily Star: мужчина с маленьким пенисом назвал позу «по-собачьи» лучшей для удовольствия

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

Поза «по-собачьи» является лучшей для женского удовольствия, уверяет мужчина с маленьким пенисом. Его слова приводит издание Daily Star.

Мужчина по имени Тревор говорит, что существуют множество способов доставить женщине удовольствие и без огромного «агрегата». Он признался, что несколько лет назад стеснялся, но после стал более уверенным в себе, встретил свою любовь и женился.

Я счастлив и уверен в себе. Моя вновь обретенная уверенность позволила мне попробовать разные вещи в постели, в том числе игрушки и удлинитель пениса

Треворобладатель маленького пениса
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Мужчина добавил, что его супругу не смущает его маленький пенис. Они настолько раскрепощены в постели, что захотели попробовать секс втроем, с еще одним мужчиной. По словам Тревора, сначала это были лишь возбуждающие их фантазии, а затем они испробовали все на практике.

Я беспокоился, что другой мужчина будет иметь большой пенис. Переживал, что он понравится жене и она меня бросит. Однако после я понял, что могу по-настоящему доставлять ей удовольствие

Треворобладатель небольшого пениса

Тревор добавил, чтобы женщина получала оргазм даже с любовником со скромными достоинствами, ей нужно во время секса плотно сжимать ноги. Также для таких пар идеальной является поза «по-собачьи». «Это позиция для глубокого проникновения. Кроме того, чтобы увеличить ее удовольствие, я могу стимулировать ее клитор пальцами или вибратором», — откровенно рассказал он.

Ранее стало известно, что за последние 30 лет средний размер мужского пениса увеличился на 24 процента. Ученые уверены: увеличение длины половых органов связано со сроком полового созревания, которое у современных подростков наступает раньше, что провоцирует более длительный период активного роста организма.

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Вера Владзиевская
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