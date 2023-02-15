Заметное увеличение длины мужских половых органов встревожило ученых

Ученые обнаружили, что за 30 лет мужские половые органы стали на четверть длиннее

Ученые из Стэнфордского университета обнаружили, что за последние 30 лет мужские половые органы стали заметно длиннее. Научную статью, опубликованную в журнале The World Journal of Men's Health, цитирует сайт университета.

Ведущий автор работы, уролог Майкл Айзенберг, обработал данные о 56 тысячах мужчин из разных стран мира, принимавших участие в 75 научных исследованиях, которые проводились с 1942 по 2021 год. Он пришел к выводу, что в течение последние 30 лет наблюдалось увеличение длины эрегированного мужского члена на 24 процента, то есть почти на четверть.

Открытие встревожило ученого. Целью исследования было понять, почему у мужчин падает качество спермы и уровень тестостерона. Айзенберг указал, что длина пениса не влияет на фертильность, однако любое изменение репродуктивной системы влияет на человеческую популяцию и требует повышенного внимания и изучения.

Айзенберг связывает увеличение длины половых органов со сроком полового созревания, которое у современных подростков наступает раньше, что провоцирует более длительный период активного роста организма.

В свою очередь, уролог Джеймс Хоталинг в беседе с USA Today не исключил, что в действительности длина половых органов не менялась, и дело в изменившихся способах измерения. По его мнению, если информация об изменении длины подтвердится, оно может объясняться воздействием на организм людей химических веществ.

Ранее уролог Даршан Патель рассказал, что некоторые мужчины сталкиваются с пугающей их проблемой — уменьшением размера полового органа. По его словам, при недостатке тестостерона пенис и яички действительно могут уменьшаться в размерах.