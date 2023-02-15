Заметное увеличение длины мужских половых органов встревожило ученых
Ученые из Стэнфордского университета обнаружили, что за последние 30 лет мужские половые органы стали заметно длиннее. Научную статью, опубликованную в журнале The World Journal of Men's Health, цитирует сайт университета.
Ведущий автор работы, уролог Майкл Айзенберг, обработал данные о 56 тысячах мужчин из разных стран мира, принимавших участие в 75 научных исследованиях, которые проводились с 1942 по 2021 год. Он пришел к выводу, что в течение последние 30 лет наблюдалось увеличение длины эрегированного мужского члена на 24 процента, то есть почти на четверть.
Открытие встревожило ученого. Целью исследования было понять, почему у мужчин падает качество спермы и уровень тестостерона. Айзенберг указал, что длина пениса не влияет на фертильность, однако любое изменение репродуктивной системы влияет на человеческую популяцию и требует повышенного внимания и изучения.
Айзенберг связывает увеличение длины половых органов со сроком полового созревания, которое у современных подростков наступает раньше, что провоцирует более длительный период активного роста организма.
В свою очередь, уролог Джеймс Хоталинг в беседе с USA Today не исключил, что в действительности длина половых органов не менялась, и дело в изменившихся способах измерения. По его мнению, если информация об изменении длины подтвердится, оно может объясняться воздействием на организм людей химических веществ.
Ранее уролог Даршан Патель рассказал, что некоторые мужчины сталкиваются с пугающей их проблемой — уменьшением размера полового органа. По его словам, при недостатке тестостерона пенис и яички действительно могут уменьшаться в размерах.