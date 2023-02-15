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22:07, 15 февраля 2023Забота о себе

Заметное увеличение длины мужских половых органов встревожило ученых

Ученые обнаружили, что за 30 лет мужские половые органы стали на четверть длиннее

Фото: Scott Sanker / Unsplash

Ученые из Стэнфордского университета обнаружили, что за последние 30 лет мужские половые органы стали заметно длиннее. Научную статью, опубликованную в журнале The World Journal of Men's Health, цитирует сайт университета.

Ведущий автор работы, уролог Майкл Айзенберг, обработал данные о 56 тысячах мужчин из разных стран мира, принимавших участие в 75 научных исследованиях, которые проводились с 1942 по 2021 год. Он пришел к выводу, что в течение последние 30 лет наблюдалось увеличение длины эрегированного мужского члена на 24 процента, то есть почти на четверть.

Открытие встревожило ученого. Целью исследования было понять, почему у мужчин падает качество спермы и уровень тестостерона. Айзенберг указал, что длина пениса не влияет на фертильность, однако любое изменение репродуктивной системы влияет на человеческую популяцию и требует повышенного внимания и изучения.

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Айзенберг связывает увеличение длины половых органов со сроком полового созревания, которое у современных подростков наступает раньше, что провоцирует более длительный период активного роста организма.

В свою очередь, уролог Джеймс Хоталинг в беседе с USA Today не исключил, что в действительности длина половых органов не менялась, и дело в изменившихся способах измерения. По его мнению, если информация об изменении длины подтвердится, оно может объясняться воздействием на организм людей химических веществ.

Ранее уролог Даршан Патель рассказал, что некоторые мужчины сталкиваются с пугающей их проблемой — уменьшением размера полового органа. По его словам, при недостатке тестостерона пенис и яички действительно могут уменьшаться в размерах.

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Александра Лисица
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