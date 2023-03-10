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12:21, 10 марта 2023Бывший СССР

Лукашенко поручил дать предприятиям больше свободы

Президент Белоруссии Лукашенко поручил дать предприятиям больше свободы в принятии решений

Фото: Vladimir Astapkovich / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания Совета Министров поручил дать предприятиям больше свободы в принятии управленческих решений. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Как показал мониторинг по регионам, предприятиям жизненно необходима возможность самим принимать решения. Зарегламентированные условия, в которых они сегодня работают, тормозят весь процесс», — сказал он. Политик отметил, что для работы в условиях «экономической мобилизации» нужно максимально упростить все процедуры.

Лукашенко дал поручение Администрации президента проработать и внести до 1 мая предложения по раскрепощению не только предприятий, но и регионов: «Пусть губернаторы (…) принимают все решения, не надо тащить их [эти решения] наверх, на президента». Также, по его словам, особое внимание следует уделять дисциплине расчетов. Кроме того, глава республики отметил, что необходимо уменьшать долю убыточных предприятий в государственном секторе.

Ранее Лукашенко призвал объединить промышленные потенциалы Белоруссии, России и Китая. Как утверждает президент, у китайско-белорусского парка «Великий камень» «действительно великое будущее». Он назвал реализацию потенциала проекта шагом в верном направлении.

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Кристина Есикова
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