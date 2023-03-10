Разработана первая в мире мРНК-вакцина против смертельных бактерий

Science Advances: разработана первая в мире мРНК-прививка против бактерий

Специалисты из Тель-Авивского университета и Израильского института биологических исследований разработали первую в мире вакцину на платформе мРНК, которая на 100 процентов эффективна против смертельных бактерий. Результаты работы опубликованы в журнале Science Advances.

Ранее считалось, что мРНК-вакцины, например, прививки против COVID-19, могут использоваться для защиты от вирусов, но не против бактерий. Принцип этой платформы заключается в синтезировании частиц вируса в лабораториях, а затем их упаковка в липидные наночастицы. Попадая в организм, эти частицы связываются с клетками человека и продуцируют вирусные белки. Иммунная система в этот момент знакомится с вирусом и в случае попадания в организм настоящего патогена становится готовой к борьбе.

Большим преимуществом этих вакцин, помимо их эффективности, является возможность разрабатывать их очень быстро: после публикации генетической последовательности вируса SARS-CoV2 потребовалось всего 63 дня, чтобы начать первое клиническое испытание.

Однако с бактериями этот принцип теоретически не работал, поскольку им не нужны клетки хозяина для производства собственных белков. При этом из-за разной эволюции людей и бактерий белки, вырабатываемые в микроорганизмах, могут существенно отличаться от белков, вырабатываемых в клетках человека, даже если они основаны на той же генетической последовательности.

Чтобы решить эту проблему, авторы разработали уникальные методы секреции бактериальных белков. Результаты показали выраженный иммунный ответ на животной модели: иммунная система идентифицировала белки в вакцине как иммуногенные бактериальные белки. Чтобы повысить стабильность бактериального белка и добиться того, чтобы он не распадался слишком быстро внутри организма, ученые добавили в вакцину часть человеческого белка.

В эксперименте в течение недели все невакцинированные животные погибли, в то время как те, кто был привит, остались живы и здоровы. Один из методов вакцинации показал, что всего одна доза обеспечивала полную защиту через две недели после ее введения. Этот фактор особенно важен для защиты от будущих вспышек быстро распространяющихся бактериальных пандемий.