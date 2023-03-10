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12:58, 10 марта 2023Россия

ВЦИОМ сообщил об уровне доверия россиян Путину

ВЦИОМ заявил, что уровень доверия россиян президенту Путину достиг 80 процентов

Фото: Sergey Ilyin / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Уровень доверия россиян главе государства Владимиру Путину достиг 80 процентов. Такие данные 10 марта публикует Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

ВЦИОМ заявил, что на прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 80 процентов респондентов, а показатель одобрения деятельности президента с 27 февраля по 5 марта 2023 года составил 76,7 процента.

При этом уровень доверия премьер-министру России Михаилу Мишустину составил 61,8 процента, а уровни положительной оценки его работы и деятельности правительства за последнюю неделю составили 53,3 процента и 52,1 процента.

Аналогичный опрос провел Фонд общественного мнения (ФОМ). По его данным, уровень доверия россиян Владимиру Путину составил 79 процентов, при этом 83 процента опрошенных положительно оценили деятельность главы государства.

Ранее в январе сообщалось, что больше половины опрошенных россиян назвали Путина главным политиком 2022 года. По данным ВЦИОМ, президент возглавляет этот рейтинг с начала проведения подобных опросов — с 2006 года.

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Варвара Родикова
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