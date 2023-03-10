ВЦИОМ сообщил об уровне доверия россиян Путину

ВЦИОМ заявил, что уровень доверия россиян президенту Путину достиг 80 процентов

Уровень доверия россиян главе государства Владимиру Путину достиг 80 процентов. Такие данные 10 марта публикует Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

ВЦИОМ заявил, что на прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 80 процентов респондентов, а показатель одобрения деятельности президента с 27 февраля по 5 марта 2023 года составил 76,7 процента.

При этом уровень доверия премьер-министру России Михаилу Мишустину составил 61,8 процента, а уровни положительной оценки его работы и деятельности правительства за последнюю неделю составили 53,3 процента и 52,1 процента.

Аналогичный опрос провел Фонд общественного мнения (ФОМ). По его данным, уровень доверия россиян Владимиру Путину составил 79 процентов, при этом 83 процента опрошенных положительно оценили деятельность главы государства.

Ранее в январе сообщалось, что больше половины опрошенных россиян назвали Путина главным политиком 2022 года. По данным ВЦИОМ, президент возглавляет этот рейтинг с начала проведения подобных опросов — с 2006 года.