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04:19, 11 марта 2023Россия

Всемирный фонд природы решил добиться снятия статуса иноагента в суде

Всемирный фонд природы заявил, что намерен добиться снятия статуса иноагента в суде

Фото: Pixabay

Всемирный фонд природы (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) заявил, что намерен добиться пересмотра решения Минюста России и снятия статуса иноагента в суде. Об этом говорится в заявлении на его сайте.

«Решение о включении фонда в реестр некоммерческих организаций — иностранных агентов считаем необоснованным и будем добиваться его пересмотра в судебном порядке», — подчеркнули в фонде.

Там напомнили, что фонд является российской национальной природоохранной неполитической организацией, которую поддерживают более 1,5 миллионов сторонников по всей стране. В фонде добавили, что его задачей является сохранение биологического разнообразия, защита редких видов животных и сохранение природы России.

Ранее в пятницу, 10 марта, Минюст России внес в реестр иноагентов политика Геннадия Гудкова, экономиста Сергея Гуриева, а также Всемирный фонд природы.

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Марина Совина
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