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04:57, 11 марта 2023Мир

Сессию Совета управляющих МАГАТЭ назвали «неплохой» для России и мира

Ульянов назвал «неплохой» для России и мира нынешнюю сессию Совета управляющих МАГАТЭ

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Первая в 2023 году сессия Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) была «неплохой» для России и всего мирового сообщества, назвал постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, пишет ТАСС.

По его словам, Запад решил воздержаться от контрпродуктивных действий на нынешней сессии Совета управляющих МАГАТЭ. «Для России и всего международного сообщества эта сессия Совета управляющих МАГАТЭ была неплохой», — подчеркнул дипломат. Он уточнил, что предыдущие сессии были гораздо сомнительными.

Ранее Ульянов сообщил, что Москва поддерживает предложение гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о создании на Запорожской АЭС зоны безопасности, но считает, что организация игнорирует некоторую информацию о происходящем вокруг ЗАЭС.

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Марина Совина
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