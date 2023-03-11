Сессию Совета управляющих МАГАТЭ назвали «неплохой» для России и мира

Ульянов назвал «неплохой» для России и мира нынешнюю сессию Совета управляющих МАГАТЭ

Первая в 2023 году сессия Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) была «неплохой» для России и всего мирового сообщества, назвал постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, пишет ТАСС.

По его словам, Запад решил воздержаться от контрпродуктивных действий на нынешней сессии Совета управляющих МАГАТЭ. «Для России и всего международного сообщества эта сессия Совета управляющих МАГАТЭ была неплохой», — подчеркнул дипломат. Он уточнил, что предыдущие сессии были гораздо сомнительными.

Ранее Ульянов сообщил, что Москва поддерживает предложение гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о создании на Запорожской АЭС зоны безопасности, но считает, что организация игнорирует некоторую информацию о происходящем вокруг ЗАЭС.