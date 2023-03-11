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05:19, 11 марта 2023Мир

Байден пока не решился рассекретить материалы о происхождении COVID-19

Байден пока не решил, стоит ли рассекретить материалы о происхождении COVID-19

Фото: Globallookpress.com

Президент США Джо Байден рассказал, что размышляет о необходимости рассекретить все материалы о происхождении COVID-19. По его словам, он пока не решил, стоит ли подписывать данный законопроект, сообщает РИА Новости.

«Я пока не принял такого решения», — заявил американский лидер.

Ранее стало известно, что национальная разведка США считает, что существует две основные версии об источнике коронавирусной инфекции COVID-19 — это ее естественное происхождение и утечка из лаборатории.

Американский сенатор Джош Хоули, в свою очередь, направил председателю КНР Си Цзиньпину письмо, в котором призвал его признать роль Китая в появлении и распространении COVID-19 по всему миру. По его словам, Конгресс США принял законопроект, согласно которому власти страны обязаны рассекретить информацию о генезисе коронавирусной инфекции.

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Марина Совина
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